Inter, Vidal nel mirino del Marsiglia: la sua risposta

Il centrocampista nerazzurro in vista della prossima stagione

Il centrocampista dell' Inter Arturo Vidal avrebbe declinato l'offerta dell'Olympique Marsiglia per la prossima stagione. Nonostante la presenza in panchina di Jorge Sampaoli, suo commissario tecnico quando quest'ultimo guidava il Cile, il centrocampista nerazzurro ha detto no alla proposta del suo ex allenatore perché vuole proseguire la sua avventura a Milano. Voluto fortemente da Antonio Conte, il Guerriero non ha rispettato le attese, tanto che diversi rumors di mercato lo vorrebbero lontano dal capoluogo lombardo.

Eppure, come riporta il quotidiano 'La Provence', sempre ben informato sulle vicende di casa OM, Vidal ha scelto di dire no alla squadra francese - e probabilmente anche ad altre proposte - spinto dalla voglia di restare dove sta bene. All'Inter, nonostante lo scarso impiego della seconda parte di stagione, Vidal si è trovato a proprio agio e complice anche l'alto ingaggio, non ha motivo per andare via. Da capire, in tal senso, quale sarà la posizione della società che starebbe lavorando per liberarsi dei giocatori ritenuti non più utili alla crescita del club.