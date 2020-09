Inter, Zanetti ammette: “Mai avuto chance con Messi. Lautaro non si vende”

In casa Inter bisogna iniziare a muoversi concretamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il grande colpo chiamato Leo Messi è decisamente sfumato con la conferma dell’argentino al Barcellona. Tocca al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti commentare questa situazione ai microfoni di TyC Sports: “Non c’era alcuna possibilità. Il nostro mercato passa attraverso delle opportunità: dobbiamo prima vendere e poi comprare, c’è un regolamento da rispettare che è il Financial Fair Play. La nostra filosofia è questa. Per quanto riguarda Messi, giocare al Barcellona porta delle pressioni enormi e non è mai facile. La questione economica è secondaria. Quando si parla di figli e famiglia si affronta un argomento delicato, a cui non si può andare contro”.

LAUTARO

Poi Zanetti si sofferma anche sull’esistenza di un possibile dialogo con il Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. Uno scenario irrealistico a suo dire: “Lautaro sa di trovarsi già in un grande club, sta crescendo grazie al grande lavoro svolto da Conte. Possibilità che lasci l’Inter? In questo momento non c’è nessuna trattativa”.

