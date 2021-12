Inter, Zanetti rivela: “Mai stati vicini ad acquistare Messi”

Zanetti ha parlato di Messi e di Lautaro Martinez in un’intervista ai microfoni di ESPN

Il vice presidente ed ex giocatore dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato di Messi e di Lautaro Martinez in un’intervista ai microfoni di ESPN: “La verità è che non siamo mai stati vicini ad acquistare Messi. Dopo la pandemia, la situazione dei club si era complicata e nessuno pensava che Leo potesse lasciare il Barcellona. La sua scelta ha sorpreso tutti. Io sono comunque felice per lui, l’ho visto di recente a Parigi e l’ho abbracciato”. Su Lautaro Martinez invece: “Mi ricordo bene quando lo comprammo. Quando prendi un giovane, devi vedere la sua crescita tra 3-4 anni e non nell'immediato. La sua crescita è stata molto buona. Ha avuto un periodo di alti e bassi, poi si è stabilizzato ad un buon livello. Siamo molto felici del presente e del futuro di Lautaro. Per il prossimo Mondiale penso sarà un nome importante”.