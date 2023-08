Intervista a De Santis: “Milan vuole una punta. Juve dà via due top. Lukaku andrà…”

“Il Milan che abbiamo visto a Bologna sembra essere una squadra rodata sotto tutti i punti di vista. Detto questo, Pioli sa che il solo Giroud, per quanto efficace, non basta e ha chiesto un’altra prima punta. E qui mi fermo…”.

I cugini dell’Inter invece? Hanno subito parecchie beffe last minute…

“Anche il mercato in entrata dell’Inter non è chiuso. Se uscirà Correa, i nerazzurri non possono rimanere solo con Thuram, Lautaro e Arnautovic su tre competizioni…”.

Ci riferiamo più a un centravanti o a una seconda punta di movimento?

“Dipende da che tipo di attaccante riesce a prendere Marotta. Pavard ti offre soluzioni in più sull’esterno, è vero, però sei un po’ corto e limitato. Per questo, mi aspetto un colpo last minute anche dai nerazzurri”.

Vlahovic è definitivamente fuori dal mercato?

“Nel mercato tutto può sempre succedere, però - nelle ultime giornate, con culmine a Udine - è parso un Vlahovic molto dentro al progetto Juve. Piuttosto, i bianconeri sono aperti su altri fronti…”.

Quali?

“Beh, le cessioni. Kostic è a pieno titolo sul mercato, non rientra nei piani di Allegri. Ormai non solo ha davanti Cambiaso, ma anche Iling Junior. In più si cercano sempre potenziali acquirenti per McKennie. Fronte entrate, la Juve cerca un centrale difensivo di spessore. In più c’è la componente Pogba…”.

A metà luglio corteggiato in Arabia…

“È anche un discorso tecnico quello da fare. Pogba, per rendimento, cosa garantirà? In caso non dovesse rispondere presente, la Juve potrebbe pensare a qualcuno in mezzo al campo. E poi ci sono le classiche occasioni di fine mercato, che Giuntoli sa sempre come cogliere”.

Si sente si escludere il ritorno di Lukaku in un qualsiasi club di Serie A?

“Lo vedo improbabile, al momento Milan e Juve sono orientate su altro. Però tutto, da qui a tre settimane, può succedere…”.

Il suo giudizio sull’operato del Napoli?

“A parte Kim, il Napoli ha mantenuto tutta l’ossatura di spessore della scorsa stagione, da Kvara a Oshimen. Molto bene la scelta di puntare su Natan: se gli si daranno i giusti tempi di ambientamento, non farà rimpiangere i suoi predecessori. Bene anche gli innesti a centrocampo. Ora la palla è solo in mano a Garcia”.

La Roma può essere inserita nel novero della lotta scudetto?

“Per me la Roma se la giocherà per l’Europa. A Mourinho servono due punte per poter giocare come ha in mente lui”.

Medesimo discorso per la Lazio?

“La Lazio ha fatto una rivoluzione, da Milinkovic a Tare. Lecito aspettarsi una stagione volta al conseguimento di un obiettivo ambizioso, come le coppe europee, ma non di più”.

Chi si contenderà, a suo avviso, lo scudetto?

“Per come si sono mosse, Milan, Inter e Juventus hanno accorciato il gap rispetto al Napoli, che resta la favorita numero uno”.

Le possibili sorprese?

“Per me non bisogna sottovalutare la solita Atalanta e la Fiorentina, che ha fatto uno dei mercati migliori di tutti i club di Serie A. Per me i viola se la possono giocare per la Champions”.