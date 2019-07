Intrigo Pépé: c’era accordo totale con il Napoli, ma l’Arsenal ha rilanciato e adesso spunta il Psg di Leonardo…

Può succedere di tutto nel calciomercato. Vedere per credere quanto sta accadendo nelle ultime ore per Nicolas Pépé, stella del Lille, accostata al Napoli e non solo. L’ivoriano sembrava essere ad un passo dal club azzurro, ma prima l’Arsenal e poi, forse, il Psg avrebbe fatto un clamoroso rilancio.

Lo riporta Le10Sport.com che scrive come fino alla firma del contratto tutto è ancora possibile. Il portale francese afferma che Pépé era praticamente un giocatore partenopeo ma l’offerta improvvisa dell’Arsenal è stata più convincente sia sotto l’aspetto economico, sia sotto quello sportivo. Non solo. Stando anche alle informazioni raccolte da Voix du Nord, non è da escludere un terzo incomodo: il Paris Saint-Germain. Infatti, nonostante Pépé sembra prossimo alla firma con l’Arsenal, un affondo di Leonardo, direttore sportivo dei parigini, con cifre superiori a quelle dei Gunners potrebbero ribaltare ulteriormente la vicenda.