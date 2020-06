Intrigo Pjanic: il Barcellona in pole position ma il Psg fa la sua mossa

Miralem Pjanic al centro dei rumors di mercato. Il centrocampista della Juventus è da tempo nel mirino di diversi top club d’Europa: Barcellona in primis. Sembrano essere proprio i catalani i favoriti per portare il bosniaco nella propria squadra, ma attenzione alle novità che arrivano da Parigi.

Infatti, secondo Tuttosport, i francesi del Psg avrebbero fatto la loro mossa con il centrocampista Leandro Paredes che potrebbe sicuramente rappresentare la carta giusta per convincere i bianconeri a privarsi di Pjanic. Nonostante il gradimento più volte espresso dal bosniaco per la pista spagnola, anche i campioni di Francia rappresentano una validissima alternativa per l’ex Lione che non avrebbe problemi a vivere un’esperienza in Ligue 1.