Inzaghi ha firmato per il Brescia: fissata la conferenza

Inzaghi-Brescia, ci siamo: il tecnico ha firmato, domattina la conferenza stampa

Dopo la retrocessione con il Benevento nonostante un girone d’andata di alto livello, Filippo Inzaghi è pronto a ripartire e lo farà dal Brescia, in Serie B. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’ex Milan ha firmato un accordo per le prossime due stagioni, con opzione per altri due anni nel caso centrasse la promozione in Serie A.