Inzaghi-Inter, Marotta: “Nuovo allenatore? Stasera ci arriviamo”

L’ad dell’Inter Marotta ha fatto chiarezza sull’imminente arrivo del prossimo allenatore

Sono ore, anzi minuti convulsi per le panchine della Serie A. In poco tempo la Juventus ha stretto per il ritorno di Massimiliano Allegri, mentre l’Inter ha salutato Conte dopo le divergenze sul futuro del progetto. Così, Marotta e Ausilio sono alla ricerca del successore, ruolo per cui era forte la candidatura di Inzaghi, prima dell’incontro di ieri sera con Lotito e la stretta per il rinnovo.