Isco ha deciso: via da Real Madrid per tornare dal mentore Lopetegui

Isco via dal Real Madrid: ormai sembra deciso. Lo spagnolo non rimarrà in camiseta blanca nel 2021 e, anzi, già nel mese di gennaio potrebbe partire direzione Siviglia. Secondo quanto afferma AS, anche a seguito dei rumors sui contrasti tra il calciatore e il resto delle squadra guidata da Zidane, il classe 1992 tornerà dal suo mentore Lopetegui.

Da quanto si apprende dal periodico spagnolo, Isco ha preso la sua decisione e la società madrilena non opporrà resistenza, e anzi, sarà ben lieta di ricevere in cambio una cifra attorno ai 20 milioni di euro. L’affare si farà sicuramente in estate ma non è detto che qualcosa possa già esserci nella prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo, dunque, potrà riabbracciare il tecnico col quale, ai tempi del Malaga, fece grandissime cose e si conquistò la chiamata dei blancos appunto.