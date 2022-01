Isco, l’agente parla dell’interesse della Fiorentina

Il padre e agente di Isco ha smentito la trattativa con la Fiorentina per il giocatore.

L’avventura di Isco al Real Madrid sta per volgere al termine. Il suo contratto da 6 milioni di euro a stagione scade a giugno 2022 e i Blancos non hanno intenzione di proporgli il rinnovo. Sul possibile colpo a parametro zero di Isco ci sarebbero diversi club di Premier League e la Fiorentina, seppur l’ingaggio del giocatore sembrerebbe fuori dalla portata di molti club italiani. Il padre e agente del giocatore però, intervistato da FirenzeViola.it, ha smentito tutte le voci di mercato che vedono il suo assistito vicino al club viola, così come ha fatto anche il direttore sportivo Daniele Pradè, durante la conferenza di presentazione di Piatek: “Fiorentina? Non mi risulta. Non c’è niente di vero, solo voci di mercato“.