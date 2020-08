Isla, niente ritorno in Italia: il suo futuro sarà in Brasile

Mauricio Isla è pronto a rilanciarsi dopo l’esperienza al Fenerbahce. Il difensore laterale cileno ha terminato la sua avventura in Turchia e si è guardato intorno per valutare nuove soluzioni. Secondo Sky Sport, il giocatore avrebbe trovato l’accordo con il Flamengo, vincitore dell’ultima Copa Libertadores. Il suo futuro, dunque, non sarà in Italia, dove lo avrebbe riportato il Cagliari, che gli aveva proposto un biennale.

RITORNO

Si sarebbe trattato di un ritorno per Isla. Il cileno ha giocato in Italia tre club. Prima è esploso con la maglia dell’Udinese; poi il passaggio alla Juventus, con cui ha vinto due scudetti. Infine l’esperienza al Cagliari.