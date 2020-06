Isla pronto a ripartire dall’Argentina: tratta col Boca Juniors

Mauricio Isla si prepara ad una nuova avventura. Dopo aver detto addio ufficialmente, nella giornata di ieri, al Fenerbahce, il laterale cileno, che in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari, ha deciso che è pronto a salutare l’Europa per il Sudamerica.

Stando a quanto riporta Tyc Sports, infatti, l’esterno ha rescisso di comune accordo con la società turca per trattare liberamente con il Boca Juniors. Per Isla, quindi, molto vicina l’intesa con gli Xeneizes di Carlos Tevez. In Italia il cileno ha giocato dal 2007 al 2017 con sole due parentesi, per altro abbastanza brevi al QPR e al Marsiglia.