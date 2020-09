Isla svela il futuro di Vidal: “Mi ha detto di aspettarlo… al Flamengo”

Dove giocherà Arturo Vidal? A svelarlo è Mauricio Isla, ex calciatore noto alla Serie A per aver vestito anche le maglie di Udinese, Juventus e Cagliari. L’esterno, ora al Flamengo, ha rivelato ai microfoni di Fla TV che il Guerriero del Barcellona, in queste ore dato per partente e vicinissimo all’Inter, tra due anni potrebbe raggiungerlo in Brasile.

Isla: “Vidal mi ha detto di aspettarlo al Flamengo”

“Ho avuto l’opportunità di parlare con Arturo Vidal che è un amico di Rafinha, ed era molto felice”, ha ammesso Isla. “Mi ha detto ‘aspetta altri due anni che arrivi al Flamengo’. Sarebbe molto bello per Arturo giocare per questo club che ha tutto”. E ancora: “Sarebbe molto bello se venisse, perché verrebbe accolto come una star assoluta per tutta la sua carriera e ovviamente potrebbe giocare per una delle migliori squadre del mondo. Per il suo calcio, per la sua dedizione, sarebbe accolto così ovunque”.

Vedremo, dunque, se Isla avrà ragione e se il connazionale lo raggiungerà presto oppure no. Intanto Vidal sembra essere in procinto di andare all’Inter. Ma magari non vi rimarrà a lungo…

