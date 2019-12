Italiane, attente: il Barcellona prova a riportare a casa un talento classe 1998

Napoli, Milan, Atalanta, Roma… Insomma, pretendenti dalla Serie A per il centrocampista offensivo Dani Olmo, in forza alla Dinamo Zagabria, ce ne sono parecchie: il talento cristallino classe 1998, cresciuto nel Barcellona, ha fatto salti di qualità anche nello scorso Europeo Under 21, disputatosi peraltro proprio in Italia. Recentemente lo stesso giocatore aveva parlato bene della Serie A, ma il Barcellona, la squadra che sorprendentemente lasciò dopo sette anni di giovanili per la Croazia, nel 2014, vorrebbe riportarlo fortemente a casa. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, i blaugrana avrebbero già presentato la prima offerta formale per l’acquisto del giovane, valutato all’incirca sui 40 milioni di euro. Il Barça dovrebbe accontentare la società croata, anche perché Dani Olmo stesso aveva lasciato intendere che avrebbe presto cambiato aria.