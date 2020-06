Iturbe lascia il Pachuca: possibile ritorno in Serie A

Si chiude un nuovo capitolo della carriera di Juan Manuel Iturbe: l’attaccante argentino ha deciso di interrompere il suo rapporto con il Pachuca. Un annuncio arrivato durante lo stop imposto per lo scoppio dell’emergenza Coronavirus in Messico, dove si trova il club. L’ex Hellas Verona e Roma ha svelato la sua decisione attraverso i propri canali social: “Grazie di tutto. Purtroppo non è stato possibile raggiungere un accordo. Ma questa esperienza mi ha dato tanto. Grazie ai tifosi, ai miei colleghi, allo staff tecnico, ai medici e al club”. Il bello viene ora: dove giocherà prossimamente Iturbe? Secondo quanto riportato da Goal.com, il giocatore avrebbe avviato contatti per un ritorno a Verona sponda Hellas. Un tentativo per ritrovarsi nella società che lo ha lanciato in Serie A prima della difficile esperienza con la Roma.