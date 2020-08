James Rodriguez all’Everton: Ancelotti lo ha convinto

E alla fine ci pensa Carletto… Verrebbe proprio da dire così in merito al fututo di James Rodriguez che sino alle scorse ore sembrava davvero incerto. Il calciatore del Real Madrid dovrebbe vestire la maglia dell’Everton e ritrovare, appunto, mister Ancelotti.

James Rodriguez: sì ad Ancelotti

Secondo quanto si apprende da Marca, James Rodriguez avrebbe rotto gli indugi e, a fronte di diverse offerta sul tavolo, avrebbe scelto quella dell’Everton. Il motivo è da ricondurre a Carlo Ancelotti, attuale allenatore dei Toffees. Il tecnico di Reggiolo si sarebbe mosso in prima persona per convincere il colombiano e avrebbe avuto successo.

Il calciatore dovrebbe andare in Premier League a fronte di un’operazione di circa 25-30 milioni. I due si ritroveranno dopo il passato insieme in cui il colombiano era riuscito a mostrare in modo limpido tutte le sue qualità.

