James Rodriguez saluta e ringrazia Ancelotti: c’è un’Inter nel suo futuro

Non sarà più in Europa il futuro calcistico del regista 28enne James Rodriguez. Il “Diez” infatti non è considerato molto da Zinedine Zidane e a fine stagione saluterà il Real Madrid per cercare un’altra destinazione. Il suo principale desiderio è di giocare la Copa América 2021, dove il suo paese, insieme all’Argentina, è organizzatore della competizione. Dunque la prossima tappa non sarà nel vecchio continente nonostante le lusinghe di Carlo Ancelotti il quale dopo averlo portato al Bayern Monaco ci sta provando per fargli indossare la casacca dell’Everton. Ma James ha ringraziato il tecnico italiano ma in un club di Premier League, che non lotta per vincere nulla, né partecipa alle competizioni europee, non vuole giocare e allora ecco che da Miami è arrivata la proposta dell’Inter di David Beckham che ha chiesto al colombiano la disponibilità garantendogli un contratto importante. Rodriguez ci sta pensando anche perchè giocherebbe in un paese più vicino a casa sua dove c’è la figlia Salomé di 7 anni che da tempo non abbraccia il suo papà in giro sempre per l’Europa.