James si allontana dall’Italia: la stella del Real vicina a una big inglese

Le strade di James Rodriguez e del Real Madrid si erano incrociate nell’estate 2014. Il colombiano era reduce dallo straordinario Mondiale, in cui era stato capocannoniere, pur fermandosi ai quarti. I Blancos, invece, avevano vinto da poco la decima Champions League della loro straordinaria storia. Ora il binomio sembra destinato a dividersi definitivamente.

FUTURO

James era stato accostato fortemente all’Italia in queste ultime settimane. Milan e Inter si erano preparate per un duello di mercato infinito. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Blancos avrebbero individuato in lui il rinforzo perfetto per l’attacco. I prossimi giorni saranno cruciali.