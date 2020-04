James, vicino l’addio al Real: sfida a quattro per il colombiano

In estate potrebbe concludersi l’avventura al Real Madrid di James Rodriguez. L’attaccante colombiano non è riuscito a convincere Zinedine Zidane e per questo starebbe valutando di trasferirsi altrove per giocare con continuità. Il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, in pole position ci sarebbe l’Everton dell’ex allenatore Carlo Ancelotti, colui che lo ha voluto espressamente a Madrid nell’estate 2014. Tuttavia non manca la concorrenza: Arsenal, Chelsea e Wolverhampton sono pronti a dare battaglia per avere James Rodriguez in squadra dalla prossima stagione.