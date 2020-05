James Rodriguez: l’Atletico Madrid torna all’assalto

James Rodriguez si riavvicina prepotentemente all’Atletico Madrid. Dopo essere stato ad un passo dal trasferirsi in Colchoneros la scorsa estate, il colombiano potrebbe finalmente trovarsi a vestire la casacca dell’altro club della capitale spagnola

Dal Real Madrid all’Atletico, il passo non è poi così lungo. Ecco perché, a dare seguito ai tanti rumors di mercato, ci pensaora Blu Radio che dà per fatto l’affare: “Operazione chiusa all’80%”. La squadra di Diego Pablo Simeone sarebbe disposta ad investire una bella somma di denaro sul colombiano che potrebbe trovare dunque spazio con i colchoneros dopo essere tornato ai blancos a seguito dell’esperienza al Bayern Monaco. Dal canto suo, il Real Madrid è costretto a cedere per fare cassa e James Rodriguez potrebbe essere uno dei sacrificabili.