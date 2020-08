Javi Martinez in Italia: colpo grosso della Fiorentina grazie a… Ribery

Javi Martinez vuole lasciare il Bayern Monaco e potrebbe approdare in Serie A alla Fiorentina. La trattativa non è semplice, ma potrebbe vedere un alleato speciale in aiuto del club di Firenze: Franck Ribery.

Javi Martinez alla Fiorentina grazie a Ribery

La Fiorentina sarebbe alla ricerca di un centrocampista esperto e il nome di Javi Martinez sembra fare al caso della Viola. Il calciatore del Bayern Monaco, che in carriera ha vinto tutto, all’età di 32 anni vorrebbe lasciare il club tedesco per rimettersi in gioco altrove. Magari in Serie A. Ecco perché, come riporta Sky, il club di Rocco Commisso potrebbe provare l’affondo. Alleato speciale. in tal senso, Franck Ribery, con cui ai tempi del Bayern Monaco ha disputato molte partite e vinto tanto: dalla Champions League al Mondiale per club passando per la Bundesliga e la Coppa di Germania. Senza dimenticare Supercoppa Europea e tedesca. Il francese potrebbe convincere l’ex compagno a fare questo passo verso la Fiorentina. Il contratto con i tedeschi in scadenza nel 2021 potrebbe essere d’aiuto…

