Jerome Boateng sogna la Premier League: c’è il Manchester United

Il difensore in cerca di una nuova squadra

Redazione ITASportPress

Svincolato di lusso Jerome Boateng che ha lasciato il Bayern Monaco ed attualmente è in cerca di squadra. Sul difensore tedesco, da tempo, diversi rumors di calciomercato. Il 32enne, però, non ha ancora trovato la giusta destinazione per poter ricominciare dopo gli anni vincenti il Baviera.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi, tra cui il Daily Star, per Boateng ci sarebbe anche una pista decisamente blasonata. Il Manchester United, nonostante l'arrivo dal Real Madrid di Raphael Varane, starebbe pensando a lui. O meglio, sarebbe lo stesso tedesco ad avere in mente di provare a realizzare il suo sogno di giocare per i Red Devils.

Al momento, però, come confermato anche dal Sun, la squadra di Solskjer non ha affondato il colpo forse perché non necessita realmente di un altro giocatore in quel ruolo. Per Boateng si era parlato anche di altri club tra cui Hertha Berlino, Roma e soprattutto Siviglia che potrebbe provare il colpo d'esperienza per migliorare una passata annata già da record.