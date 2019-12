Joao Felix fa sognare la Juventus: “Mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo in un club…”

Un portoghese e… un altro portoghese. Potrebbe essere questo l’attacco del futuro della Juventus. Joao Felix, trequartista o attaccante del Portogallo e dell’Atletico Madrid sogna di giocare con Cristiano Ronaldo. Premiato con il Golden Boy 2019, la stellina ex Benfica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Parole al miele per il compagno di Nazionale che fanno sognare anche la Juventus e i suoi tifosi: “Sono molto contento per il premio. Ho fatto un grande anno al Benfica, poi adesso con l’Atletico Madrid. È andato tutto bene”, ha detto Joao Felix. E su Cristiano Ronaldo: “Abbiamo solamente parlato di quello che è successo nella partita, mi ha accolto bene, mi fa un sacco di complimenti, è davvero un bravo ragazzo e incredibilmente professionale. Per me CR7 è un mito. Per tutto quello che ha fatto con il Portogallo e per quello che ha fatto nel mondo. Per me è incredibile dividere lo spogliatoio con lui in Nazionale. Vedermi in Italia? Il futuro non lo conosce nessuno. Mi piacerebbe giocare con Cristiano Ronaldo in un club“.