Joao Felix, il padre: “Ora è al Benfica ed è soddisfatto. Atletico? Grande club, come altri…”

Presto Joao Felix potrà diventare l’acquisto più costoso della storia dell’Atletico Madrid. Di questa trattativa ne ha parlato nientemeno che Carlos Sequeira, il padre del talento portoghese 19enne, durante un evento che il consiglio comunale ha organizzato per omaggiare il giocatore del Benfica: “L’Atletico per lui è una delle possibilità più reali – ha detto con riserbo alla stampa, nonostante sembri che per l’annuncio ufficiale sia solo questione di ore -, ora andremo qualche giorno in vacanza, almeno fino alla fine di questa settimana. Io sono molto orgoglioso di lui che gioca nel Benfica, chiaro che se dovesse firmare per i Colchoneros si tratta di un altro grande club, come ce ne sono altri in Europa e in Portogallo. In questo momento però è nel Benfica ed è soddisfatto. Del futuro vedremo…”.