Joao Mario torna all’Inter? Il Lokomotiv Mosca in difficoltà: “O lui o Krykhovyak”

In maglia nerazzurra non ha mai convinto del tutto e adesso Joao Mario rischia di diventare anche un peso per l’Inter. Il centrocampista portoghese, in prestito in Russia alla Lokomotiv Mosca potrebbe non essere riscattato a causa dell’emergenza coronavirus e, dunqu,e costare tra ingaggio e mancato introito da riscatto ben 18 milioni di euro.

A dare la brutta notizia ai nerazzurri è stato Anatoly Meshcheryakov, presidente del CDA della Lokomotiv, che ha parlato a Sportbox.ru: “Dobbiamo tirare la cinghia e non possiamo permetterci grandi investimenti. La verità è che per noi è impensabile riscattare sia Krychowiak sia Joao Mario. Aggiungo che ci saranno otto partenze, giocatori importanti che saranno sostituiti da giovani o da chi c’è già in rosa. Saremo chiamati a decidere tra Krychowiak e il portoghese”.