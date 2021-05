Jorge Mendes: “Ronaldo? Non tornerà a Lisbona”

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato del futuro del fenomeno della Juventus

Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, ha parlato in esclusiva a Record del futuro dell’attaccante della Juventus: “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting Lisbona, come ha dimostrato pubblicamente. Al momento i suoi piani non passano dal Portogallo”.