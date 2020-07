Jorginho alla Juventus: la speranza dei bianconeri che non fa piacere ai blues…

L’affare Jorginho alla Juventus potrebbe vedere un’improvvisa scossa nelle prossime ore. Domani il Chelsea giocherà l’ultima giornata di Premier League contro il Wolverhampton. Una gara che potrebbe dare l’accesso alla prossima Champions League ai blues oppure… toglierlo.

Jorginho alla Juventus dipende dalla Champions…

Secondo quanto riporta Tuttosport, la trattativa tra la Juventus e il centrocampista del Chelsea potrebbe dipendere in modo molto importante dall’eventuale qualificazione dei blues alla prossima edizione della Champions League. Senza l’ingresso nella massima competizione europea per club, la squadra di Londra avrebbe bisogno di fare cassa e sarebbe maggiormente spinta a sacrificare uno dei suoi migliori giocatori che, per altro, non rientrano nell’ideale piano tattico del proprio mister. La trattativa per portarlo alla Juventus, dunque, si preannuncerebbe molto più facile. Jorginho in bianconero dipende dalla Champions…

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DEL CALCIATORE