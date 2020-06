Jorginho alla Juventus? Sarri non ci parla… da un anno

Jorginho alla Juventus è una delle idee di mercato che continuano a circolare nelle ultime settimane. Il centrocampista del Chelsea piace ai bianconeri e, ovviamente, al tecnico Maurizio Sarri che lo ha avuto prima al Napoli e poi nell’anno in Premier League ai blues.

Adesso, pare che le loro strade potrebbero incontrarsi ancora a Torino ma ci sarebbe un problema: i due, secondo il Sun, che fa eco al The Athletic, non si parlerebbero da un anno.

Infatti, al termine dell’annata, anche di successo, di Sarri al Chelsea, tra mister e giocatore si sarebbero interrotti del tutto i contatti. Un problema in più per la Juventus se dovesse decidere di puntare forte su Jorginho. Il centrocampista è un fedelissimo di Sarri ma chissà se il loro rapporto, in un anno di contatti pari a zero, possa essere cambiato…