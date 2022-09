Jorginho, il Barcellona prova il grande colpo

Rumors dall'Inghilterra e dalla Spagna a proposito del centrocampista del Chelsea Jorginho . Secondo quanto riportando diversi media inglesi e spagnoli, infatti, potrebbe esserci presto una nuova avventura per l'ex Napoli. Il giocatore italo-brasiliano è in scadenza col club di Londra e, dunque, da gennaio sarà eventualmente libero di accordarsi con altri club.

Secondo quanto si apprende anche dal Sun e dal Mirror, il Barcellona avrebbe già sondato il terreno per convincere l'attuale calciatore dei Blues a trasferirsi al Camp Nou. Da capire quali siano le intenzioni del diretto interessato che potrebbe essere affascinato dall'idea di essere allenato da un big come Xavi che, indubbiamente, a proposito di centrocampo sa il fatto suo.

Nel caso in cui Jorginho decidesse di firmare per il club catalano si ritroverebbe in squadra con due ex compagni, Christensen e Marcos Alonso, anche loro passati da poco al club blaugrana proprio dal Chelsea.