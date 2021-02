Jorginho, l’agente apre alla Serie A: “Se Sarri torna al Napoli potrebbe chiamarlo…”

Jorginho nuovamente in Italia. Il centrocampista del Chelsea potrebbe vestire, ancora una volta, una maglia di Serie A e, anzi, non una a caso bensì quella del Napoli. Ad aprire a questa possibilità è stato il suo agente Jorge Santos intervenuto ai microdoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Jorginho può tornare… grazie a Sarri

Di lui si era parlato in passato anche in ottica Juventus ma poi, nonostante l’anno di Maurizio Sarri da mister bianconero, niente si era concretizzato. Adesso, con i rumors di mercato che vorrebbero l’allenatore toscano di ritorno sulla panchina del Napoli, anche il nome di Jorginho pare tornare prepotentemente di moda. Non si è nascosto, in tal senso, il procuratore del giocatore attualmente al Chelsea che ha aperto ad ogni possibilità: “Il calcio è dinamico, non si può escludere nulla”, ha esordito Jorge Santos. “Tornasse Sarri al Napoli potrebbero fare qualche tentativo per riportare anche Jorginho. Gli piace, è perfetto per il suo gioco. Non escludo nulla. Ha ancora due anni di contratto con il Chelsea. È titolare con la Nazionale italiana, con un buon progetto tornerebbe a giocare in Italia”.