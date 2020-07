Jorginho, l’agente: “La Juventus non mi ha chiamato ma… Champions? Spero in Chelsea-Napoli”

Torna a parlare Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho. Lo fa dopo le recenti dichiarazioni sul futuro del proprio assistito, sempre al centro di tanti rumors che lo vorrebbero nel mirino della Juventus e non solo.

Jorginho: tra futuro e la Champions League

“Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern Monaco e questo sarà difficile”, ha esordito Joao Santos ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. “Però tutto è possibile e aspetto magari un Chelsea-Napoli. Ci spero. Con Gattuso il Napoli sta facendo bene, ha vinto una coppa ed è un peccato sia lontana dalla qualificazione in Champions League”. Poi sul proprio assistito: “Jorginho? Vive un momento particolare. Ha fatto bene in Champions League e quando l’allenatore lo chiama in causa si fa trovare pronto. Mercato? La Juventus non mi ha chiamato, ma il mercato inizia il 1 settembre e io non conoscono le strategie dei bianconeri…”, ha concluso l’agente dell’italobrasiliano.

