Jorginho, l’agente rivela: “Con Sarri sarebbe andato alla Juventus…”

Intervenuto nel corso della rubrica A tu per tu, Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale Jorginho, ha parlato del futuro del proprio assistito che, in passato, era stato accostato con insistenza alla Juventus.

Jorginho: passato, presente e futuro

“Jorginho e il mercato? Oggi pensa alla Nazionale, alle due partite da giocare”, ha spiegato Joao Santos sul calciatore del Chelsea. “È felice della chiamata di Mancini e vuole dare il suo contributo”. “Ha tre anni di contratto con il Chelsea. Il mercato è lungo, durerà fino al 5 ottobre. E se il Chelsea dovesse pensare che il ragazzo non fa più parte del progetto, troverei una soluzione alternativa. L’anno scorso ha fatto quaranta partite con il Chelsea ed è importante per la Nazionale. Vedremo. Fin adesso non abbiamo ricevuto proposte ufficiali. È comunque apprezzato da più parti, nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche”.

E a proposito degli apprezzamenti da parte di diversi club, il procuratore di Jorginho ha ammesso: “Se piaceva alla Juventus con Sarri? Sì. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic che il club inglese però non ha preso in considerazione. A me però Paratici non ha mai chiamato. Con Sarri sarebbe andato alla Juve? Penso di si“.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE