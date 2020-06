Jorginho, l’agente: “Sarà un mercato strano. Sulla Juventus…”

Il nome del centrocampista del Chelsea Jorginho è sempre molto caldo, soprattutto quando accostato alla Juventus guidata dal mentore Sarri. Parlando ai microfoni di TuttoJuve, l’agente del giocatore Joao Santos ha spento, in parte, determinati rumors analizzando con precisione quello che sarà il prossimo mercato estivo e le difficoltà di tutto il mondo del pallone di fare acquisti di una certa portata.

MERCATO NON NORMALE – “Apprendo di questi continui rumors soltanto dai giornali, perché nessuno della Juventus mi ha contattato”, ha spiegato subito l’agente di Jorginho sulla possibilità di contatti tra lui e la Vecchia Signora. “Sarri lo apprezza molto come persona e come giocatore, hanno lavorato molto bene insieme ma non c’è altro. Il ragazzo pensa solo al Chelsea, ha ripreso ad allenarsi e si sta preparando per l’inizio della Premier. A parte che, a mio parere, è difficile che i bianconeri oggi possano acquistarlo“. Discorso che Joao Santos estende a tutti i club, non solo quello torinese: “Non sarà un mercato normale quello che vivremo, economicamente sarà condizionato dalla pandemia del coronavirus. Jorginho, poi, ha un contratto in essere con il Chelsea fino al 2023, è il vice capitano ed è considerato un giocatore molto importante per la squadra. Non mi riferisco solo alla Juventus, ma a tutti i più grandi club d’Europa. Sarà difficile sborsare quelle cifre per un solo giocatore. Vedremo un calciomercato diverso quest’anno. Se dovesse succedere, rispondo che il diretto interessato dovrà andare dal Chelsea e parlarne con Marina. Poi valuteremo insieme cosa fare. Questo non sarebbe un problema”.