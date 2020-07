Jorginho, passi avanti Juventus: decisa la formula per portarlo in bianconero

Passi avanti della Juventus sul fronte Jorginho. I bianconeri vogliono portare via dal Chelsea il centrocampista italobrasiliano e avrebbero trovato la formula giusta per convincere il club di Londra.

Nelle partite disputate post lockdown, il giocatore è stato impiegato solo tre volte su otto e questo avrebbe portato ad uno strappo importante tra lui e il mister Lampard. Nonostante le dichiarazioni di facciata, Jorginho vorrebbe trovare continuità altrove, magari proprio alla Juventus.

Jorginho: la Juventus ha trovato la formula giusta

Come riporta Tuttosport, Jorginho non è più al centro del progetto tecnico del Chelsea e per questo la Juventus sa di avere “il coltello dalla parte del manico”. Dopo Arthur, i bianconeri hanno intenzione di mettere a disposizione di Maurizio Sarri un altro centrocampista di possesso palla.

Da quanto si apprende, Fabio Paratici avrebbe ottimi rapporti con la plenipotenziaria del Chelsea Marina Granovskaia con la quale avrebbe in mente di parlare di una formula molto particolare che potrebbe essere definita ‘alla Cuadrado’. Ovvero portare il centrocampista a Torino con la formula del prestito pluriennale e poi, eventualmente acquistarlo.

