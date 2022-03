Jorginho via dal Chelsea è pronto per un club italiano

Jorginho è ancora legato al Chelsea fino al giugno 2023 ma sfumato il Mondiale vuole tornare in Italia

L'amarezza è tanta per l'eliminazione dal Mondiale e per i due rigori sbagliati contro la Svizzera. Non è un buon momento per il centrocampista della Nazionale Jorginho che vuole tornare in Italia lasciando il Chelsea dopo aver vinto tutto. Un sogno che presto si trasformerà in realtà visto che la Juventus gli fa la corte da mesi. Si parla di un quadriennale a 6 milioni di euro: non va mai dimenticato, infatti, che l’ex regista del Napoli può godere dei benefici del Decreto Crescita. Quindi il suo stipendio lordo costa la metà al club bianconero: 9 milioni al lordo. Su queste basi l’affare-Jorginho è in linea con il nuovo corso societario che prevede investimenti mirati dopo i 70 milioni spesi per l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio. Va in questa direzione anche la promessa di matrimonio con un altro protagonista con la maglia del Chelsea: Antonio Rudiger. Il difensore tedesco è addirittura a scadenza di contratto e anche per lui è previsto un ingaggio di poco superiore ai 6 milioni di euro netti, con gli stessi benefici fiscali.