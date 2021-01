Juan Mata, al cuor non si comanda: può tornare al Valencia

Il centrocampista del Manchester United Juan Mata potrebbe tornare in Spagna quest’estate. Secondo quanto riporta il Guardian, il 32enne spagnolo sarebbe interessato a tornare in Patria e vestire di nuovo la maglia del Valencia.

Il classe 1988 ha vestito la divisa dei Pipistrelli dal 2007 al 2011 prima di passare al Chelse e successivamente al suo attuale club Red Devils nel 2014. Da quanto si apprende, Mata potrebbe liberarsi a costo zero dato che il suo attuale contratto col club inglese è in scadenza a giugno. In questa stagione, il calciatore ha giocato 6 partite in Premier League nelle quali ha sfornato due assist ai compagni. Oltre che altre 2 gare in Coppa di Lega, in cui ha segnato 2 gol e regalato 1 assist.