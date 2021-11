Julian Alvarez, non solo Juventus: due big di Premier League tentano l’affondo

Il talento argentino è molto seguito in tutta Europa

Tutti pazzi di Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina. Il nome del talentino Albiceleste è senza dubbio tra quelli più chiacchierati in ottica calciomercato e se nelle scorse settimane le italiane, Juventus su tutte, sembravano in testa in un'ipotetica classifica di chi sarebbe riuscita a portare nella propria squadra il giocatore, adesso le cose sembrano essere ben differenti.