Juve, assalto a Pogba: lo United alza il muro, ma c’è un jolly

All’apertura del mercato estivo mancano ancora più di tre mesi, ma la Juventus sembra non avere dubbi: sarà Paul Pogba il sogno proibito della prossima sessione. Il centrocampista francese, dal canto suo, vuole lasciare il Manchester United dopo due stagioni deludenti in termini di risultati e prestazioni. Tuttavia, i Red Devils sono stati categorici nei confronti degli aspiranti acquirenti: Pogba non si muove per meno di 100 milioni di euro. Una cifra che non cambierà nemmeno per la Juve. Secondo quanto riportato da The Guardian, però, i bianconeri avrebbero un jolly dalla loro parte. Si tratta dell’agente del giocatore, Mino Raiola, che sarebbe intenzionato a spostare il proprio assistito da Manchester. Basterà per il clamoroso divorzio? La Juventus resta alla finestra.