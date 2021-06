Juve, avanti con Dybala: contatto per il rinnovo, le cifre

La Juve vuole rinnovare il contratto a Dybala: il punto sulla trattativa

Indipendente dal futuro di Cristiano Ronaldo, la Juventus ripartirà da Paulo Dybala . È questo il diktat di Massimiliano Allegri da quando è tornato sulla panchina della Juventus, la Joya è un patrimonio da recuperare e su cui puntare. I tentativi di rinnovo (ha un contratto in scadenza nel 2022) durante la scorsa stagione hanno portato la trattativa ad un punto morto, ma adesso il club bianconero sarebbe tornato a fare sul serio.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, è già avvenuto un primo contatto tra i dirigenti della Juve e l’argentino per riprendere i discorsi, dato che anche gli uomini di mercato bianconeri sono cambiati (da Paratici a Cherubini). Si entrerà nel vivo solo dopo che Dybala avrà trascorso le sue vacanze ma nel frattempo sono emerse le cifre. La Juve vorrebbe prolungare il contratto per altre tre stagioni, aumentando l’ingaggio da 7,3 milioni di euro a 10 netti. Il suo agente Jorge Antun punta a 12 milioni, distanza che non preoccupa la Vecchia Signora. Decisa ad elargire nuova fiducia al suo numero dieci.