Juve, avanti tutta per Locatelli: il piano

La Juventus fa sul serio per Locatelli e vorrebbe inserire nell’affare una contropartita tecnica

A tutto Locatelli. L’uomo copertina di Italia-Svizzera è senza dubbi il centrocampista del Sassuolo, autore di una doppietta e, più in generale, di una prestazione di dimensione elevata. Il club neroverde non può altro che essere felice per il suo giocatore, per il quale ha sempre chiesto non meno di 40 milioni di euro e chissà se, con partite del genere, il prezzo del suo cartellino non possa aumentare. La Juventus, forte del gradimento del giocatore, vorrebbe accelerare per evitare eventuali sgambetti da parte della concorrenza, dato che sull’ex Milan ci sono top club del calibro di Real Madrid, Manchester City e Borussia Dortmund.