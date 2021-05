Juve, Bonucci può seguire Allegri al Real Madrid: il punto

Nel caso in cui Allegri dovesse diventare il nuovo allenatore del Real Madrid, Bonucci potrebbe seguirlo

Non solo a Barcellona, anche il Real Madrid potrebbe subire importanti modifiche nell’estate che verrà. A partire da Zinedine Zidane, il cui futuro sulla panchina dei Blancos è in bilico alla luce del rapporto con Florentino Perez non più idilliaco come nel suo primo corso alla guida delle Merengues. Da tempo si vocifera il nome di Massimiliano Allegri, ex Juventus pronto a tornare in panchina dopo due anni sabbatici, mentre il francese sarebbe uno dei candidati proprio per i bianconeri.