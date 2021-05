Juve, cambia la posizione per Kean: le cifre

Il Psg fa sul serio per Kean: ecco la richiesta dell'Everton, che complica i piani della Juve

In casa Paris Saint-Germain sono in atto grandi manovre di mercato. La prima è stata ufficializzata qualche tempo fa, ovvero il rinnovo del contratto di Neymar fino al 2025. Lavori in corso anche per quello, più difficile, di Mbappé, mentre il dt Leonardo è impegnato anche sul fronte Moise Kean, a quota 13 gol alla prima stagione in Ligue 1. L’ex attaccante della Juventus ha convinto tutti a Parigi, per questo il club vorrebbe intavolare una trattativa con l’Everton per il suo riscatto, essendosi trasferito solo in prestito secco.