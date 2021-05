Juve, Griezmann il successore di Ronaldo: gli ostacoli

Dalla Spagna rilanciano il nome di Griezmann per il dopo Ronaldo alla Juve

In casa Barcellona tira aria di rivoluzione. Lo ha annunciato il presidente Joan Laporta, così sarà sul mercato estivo, dove Ronald Koeaman rischia di essere esonerato. In vendita anche una serie di giocatori dallo stipendio elevato, cosicchè il club possa tagliare il monte ingaggi in maniera considerevole, in un momento di difficoltà. Tra questi Antoine Griezmann, che la stampa spagnola vede alla Juventus come dopo Ronaldo.