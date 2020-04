Juve, il sogno Pogba è possibile: l’indizio arriva dallo United

A distanza di quattro anni, la Juventus potrebbe riabbracciare Paul Pogba. Da sogno impossibile, il ritorno del francese sembra essersi trasformato in un colpo complicato, ma non irrealizzabile. I bianconeri possono sfruttare la mossa messa in atto dal Manchester United. Il club detentore del cartellino del centrocampista non avrebbe fatto valere la clausola per prolungare di un anno il contratto del campione del mondo. Lo riporta il Manchester Evening News. Una scelta che permetterebbe a Pogba di liberarsi a parametro zero nel 2021. Dunque lo United dovrà necessariamente cedere il proprio gioiello nelle prossime due sessioni di mercato. Il pericolo per la Juventus potrebbe arrivare dal Real Madrid, pronto a farsi avanti in extremis.