Juve-Inter, il duello si sposta sul mercato: nel mirino un big del Chelsea

Juventus e Inter condividono gli stessi obiettivi. Sul campo c’è uno scudetto conteso da bianconeri e nerazzurri in un duello davvero intenso. La sfida si potrebbe spostare sul mercato. Infatti, come riportato da Calciomercato.com, entrambi i club avrebbero messo nel mirino un pezzo da novanta del Chelsea. Si tratta di Marcos Alonso. L’esterno spagnolo ha già militato in Italia con la maglia della Fiorentina. Per lui si tratterebbe di un doppio ritorno per certi aspetti: infatti, è già stato allenato sia da Maurizio Sarri che da Antonio Conte nella sua avventura con i Blues. La sfida potrebbe iniziare già a gennaio.