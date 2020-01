Juve, Kurzawa si avvicina. Tuchel ammette: “Ok allo scambio con De Sciglio”

Mattia De Sciglio al Paris Saint-Germain in cambio di Layvin Kurzawa alla Juventus. La trattativa infiamma gli ultimi giorni del calciomercato, con un clamoroso scambio di terzini sull’asse Parigi-Torino. La conferma delle indiscrezioni di queste ultime ore arriva direttamente dal tecnico dei campioni di Francia Thomas Tuchel. Queste le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa:”Ho già dato il mio benestare a questo scambio, anche se non c’è ancora nulla di deciso tra i club. Al momento cii sono discorsi aperti e la situazione non è ancora chiara, ecco perché Kurzawa non sarà nel gruppo dei convocati per Lille”. Un’apertura importante, che potrebbe davvero indirizzare la conclusione della trattativa verso il lieto fine.