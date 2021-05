Juve, McKennie può partire: prezzo e richieste dalla Premier

McKennie ha convinto tutti alla Juve, ma potrebbe essere sacrificato per dare una boccata d’ossigeno al bilancio

30 giugno 2021. Data cerchiata in rosso dalla Juventus, quando chiuderà il bilancio dell'esercizio in corso e dovrà registrare ingenti plusvalenze per dare una boccata d’ossigeno ai propri conti. Per questo la dirigenza bianconera potrebbe stilare una short list di giocatori da vendere entro quella data e tra questi potrebbe finirci anche Weston McKennie.