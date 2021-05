Juve-Milan, sfida per la Champions e… per Donnarumma: il punto

La Juventus affronterà domenica il Milan in una sfida dalla duplice posta in gioco

Data da cerchiare in rosso sul calendario, sia per la Juventus che per il Milan. Domenica sera, alle 20.45, Pirlo e Pioli si sfideranno tra le mura dello Stadium, a Torino, in palio tre punti che pesano come macigni. Perché chi vince potrebbe estromettere la rivale dalla corsa Champions League, essendo entrambe a quota 69 punti come l’Atalanta. Un vero e proprio spareggio, che è destinato ad avere delle ripercussioni sul mercato, come riporta il Corriere della Sera. Gigio Donnarumma al centro della contesa.