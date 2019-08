Juve, occhi in casa Barcellona: piace un talento della Cantera

Il mercato della Juventus non si è ancora esaurito. Dopo gli innesti di Matthjis De Ligt, Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, i bianconeri sono pronti a piazzare ancora un altro colpo. Secondo quanto riportato da Sport, il club vincitore degli ultimi otto scudetti avrebbe messo nel mirino Juan Miranda, giovane promessa del Barcellona. L’esterno della Cantera si è messo in mostra con il Barcellona B e con la Nazionale spagnola Under 19, ben figurando ed impressionando diversi top club. Il Barça avrebbe intenzione di girare in prestito il ragazzo al Betis Siviglia, ma il pressing della Juventus è forte. E poi non va trascurata la corte serrata dell’Olympique Marsiglia.