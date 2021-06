Juve, occhi su Milenkovic: con una cessione…

La Juventus non perde di vista Milenkovic: prezzo e condizione

Nikola Milenkovic e la Fiorentina , una storia che potrebbe giungere al capolinea. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il difensore centrale avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza tra soli 12 mesi, di conseguenze diventa un giocatore di stretta attualità in ottica mercato. Infatti, il club viola, per evitare di perderlo gratis, dovrebbe cederlo in questa finestra oppure a gennaio. Chi resta con le antenne sintonizzate su Firenze è la Juventus .

Il classe 1997 serbo si è fatto notare negli anni trascorsi nel capoluogo toscano, il che ne ha fatto crescere l’appeal a livello internazionale. L’agente Fali Ramadani lo avrebbe offerto in Inghilterra, al West Ham, attendendo qualche segnale dal club bianconero, che da tempo segue con interesse Milenkovic. Infatti, la Juve attualmente non ha la necessità di investire per un innesto difensivo di alto livello, e lo farebbe solo nel caso in cui il reparto si svuotasse di un elemento, come Demiral o Rugani. Intanto, la Fiorentina ha fissato il prezzo: per il suo cartellino ci vogliono circa 15/20 milioni di euro.